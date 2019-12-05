Tekirdağ'da fuhuş yaptırdığı iddia edilen kadın yakalandı

Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında fuhuş yapıldığı ihbarı ile bir çalışma düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek eve baskın yaptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan operasyonda yabancı uyruklu Z.A., B.K. ve A.G. isimli kadınlar gözaltına alındı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, kadınları para karşılığı fuhuşa zorlayan G.K. isimli bir kadın daha olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Yapılan operasyonda G.K. de yakalanarak gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.