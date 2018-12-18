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Tekirdağ'da kayyum atanan fabrikanın sahipleri gözaltında

Çerkezköy ilçesinde FETÖ ile irtibatı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan fabrikanın sahipleri ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

İHA | 18.12.2018 - 06:11..
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikaya örgütle irtibatı olduğu gerekçesiyle kayyum atandı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, şirket yetkilileri ve sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan Ö.E. savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen S.S. ve T.S. tutuklanırken, H.S. ve M.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda olan Ü.G.S.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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