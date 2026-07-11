Tekirdağ'da mevlit yemeği sonrası 50 kişi hastanelik oldu

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Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde mevlit programı kapsamında vatandaşlara pilav ikram edildi.

PİLAV İKRAMI SONRASI RAHATSIZLANDILAR

İkramın ardından bazı katılımcılar mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

YAKLAŞIK 50 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PİLAVDAN NUMUNE ALINDI

Yaşanan olayın ardından sağlık ekipleri ve ilgili kurum inceleme başlatırken, gıda zehirlenmesinin nedeninin belirlenebilmesi amacıyla ikram edilen pilavdan numune alınarak laboratuvara gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.