Tekirdağ'da mevlit yemeği sonrası 50 kişi hastanelik oldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen bir mevlit programında dağıtılan pilavı tükettikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesi'nde mevlit programı kapsamında vatandaşlara pilav ikram edildi.
PİLAV İKRAMI SONRASI RAHATSIZLANDILAR
İkramın ardından bazı katılımcılar mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.
YAKLAŞIK 50 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU
Rahatsızlanan yaklaşık 50 kişi, ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere başvurdu. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
PİLAVDAN NUMUNE ALINDI
Yaşanan olayın ardından sağlık ekipleri ve ilgili kurum inceleme başlatırken, gıda zehirlenmesinin nedeninin belirlenebilmesi amacıyla ikram edilen pilavdan numune alınarak laboratuvara gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)