Tekirdağ'da ters yönde çıkan araç kazaya neden oldu

Tekiirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyhsinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde ters yönden caddeye giren hafif ticari araç, belediye istikametine doğru seyir halinde olan otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluşurken, olay kısa süreli trafik aksamasına neden oldu.

GÖRÜŞ AÇISI ENGELİ İDDİASI

Hafif ticari araç sürücüsü, kazaya park halindeki bir minibüsün görüş açısını kapatmasının neden olduğunu ileri sürdü. Sürücü, kavşak noktasında yeterli görüş sağlayamadığını ve bu nedenle hatalı manevra yaptığını belirtti.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan çarpışma anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ters yönden gelen aracın caddeye girişi ve otomobille çarpıştığı anlar net şekilde görüldü.

YARALANAN OLMADI, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda oluşan maddi hasar nedeniyle bölgeye çekici sevk edildi. Araçların kaldırılmasının ardından Kumyol Caddesi’nde trafik akışı yeniden normale döndü.

TRAFİK GÜVENLİĞİ UYARISI

Yetkililer, özellikle ters yön ihlallerinin ciddi kazalara yol açabileceğini vurgulayarak sürücülerin trafik işaret ve kurallarına titizlikle uyması gerektiğini hatırlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.