Tekirdağ'ın kurtuluşunun 113'üncü yıl dönümü

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 113'üncü yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı. Bağımsızlık mücadelesinin simge günlerinden biri olarak kabul edilen 13 Temmuz dolayısıyla gerçekleştirilen programda, geçmişte yaşanan zorluklar anılırken birlik ve beraberlik mesajları verildi.

KURTULUŞ GÜNÜ İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Tekirdağ’ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 113'üncü yılı kapsamında, sahil kesiminde bulunan Harf İnkılabı Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen programa; kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR TÖRENDE BULUŞTU

Kutlama programına CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kent sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği törende, Tekirdağ’ın tarihi geçmişi ve bağımsızlık mücadelesindeki yeri vurgulandı.

"TEKİRDAĞ, ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİ"

Törende konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, kurtuluş yıl dönümünün yalnızca bir şehrin özgürlüğüne kavuştuğu gün olmadığını belirterek bu tarihin, milletin bağımsızlık iradesinin önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi:

"Tekirdağ'ımızın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 113'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı gün yalnızca bir şehrin özgürlüğüne kavuştuğu tarih değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık aşkının, vatan sevgisinin ve sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerinden biridir."

"13 TEMMUZ, YENİDEN AYAĞA KALKIŞIN SİMGELERİNDEN BİRİDİR"

Tekirdağ'ın tarih boyunca önemli mücadelelere tanıklık ettiğini belirten Nallar, kentin Balkan Savaşları döneminde büyük acılar yaşadığını ancak bağımsızlık inancını hiçbir zaman kaybetmediğini dile getirdi:

"Tekirdağ, tarih boyunca özgürlüğü için büyük bedeller ödemiş bir kenttir. Balkan Savaşları'nın acılarını yaşamış, işgal günlerinin zorluklarını görmüş ancak hiçbir zaman bağımsızlık inancından vazgeçmemiştir. Bugün andığımız 13 Temmuz, bu direnişin yeniden ayağa kalkışının önemli noktalarından biridir."

MARMARA DENİZİ'NE KARANFİLLER BIRAKILDI

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri tarafından Marmara Denizi'ne karanfiller bırakıldı.

Kurtuluş yıl dönümü programı, geçmişten bugüne taşınan bağımsızlık ruhunun ve vatan sevgisinin vurgulandığı anma etkinlikleriyle sona erdi.