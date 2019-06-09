taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8301
Euro
6.6134
Altın
1340.62
Borsa
93809.09
Gram Altın
251.354

Tekme tokat dövülen tacizci tutuklandı

Trabzon'da, sokakta kadını taciz eden, kendisini tekme tokat döven çevre sakinlerinin elinden polis tarafından kurtarılıp gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 09.06.2019 - 13:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Trabzon Uzun Sokak'ta yabancı uyruklu Said Dubeys, sokakta yürüyen bir kadını elle taciz etti.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Kadının çığlıkları üzerine gelen çevre sakinleri, şüpheliye saldırıp, tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, Said Dubeys’i linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı.

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı İZLE

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gözaltına alınan Said Dubeys, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Said Dubeys, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, suçlamaları reddederek davranışının yanlış anlaşıldığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Dubeys, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekme tokat dövülen tacizci tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

Uğur Dündar adayların moderatörlüğünden vazgeçti

531
Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

Deschamps: Türkiye'den sağlam bir tokat yedik

121
Almanya beyin göçüne kapılarını açtı

Almanya beyin göçüne kapılarını açtı

59
Hasan Ali'nin performansı sonrası paylaşılan capsler

Hasan Ali'nin performansı sonrası paylaşılan capsler

37
Fransız medyası: Türkler Fransa'ya 2. yenilgiyi tattırdı

Fransız medyası: Türkler Fransa'ya 2. yenilgiyi tattırdı

43
Champ Elysee'de Türkiye sloganları

Champ Elysee'de Türkiye sloganları

41
Tunceli'de öldürülen 5 kadın teröriste ait mühimmatlar

Tunceli'de öldürülen 5 kadın teröriste ait mühimmatlar

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir