Tekme tokat dövülen tacizci tutuklandı

Trabzon Uzun Sokak'ta yabancı uyruklu Said Dubeys, sokakta yürüyen bir kadını elle taciz etti.
LİNÇ GİRİŞİMİ
Kadının çığlıkları üzerine gelen çevre sakinleri, şüpheliye saldırıp, tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, Said Dubeys’i linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı.
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SUÇLAMALARI REDDETTİ
Gözaltına alınan Said Dubeys, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Said Dubeys, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, suçlamaları reddederek davranışının yanlış anlaşıldığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Dubeys, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.