Lise öğrencileri çocuklar için yüz tanıma sistemi yaptı

Çarşı iznine çıkan asker ile bir Suriyeli denize atlayıp hayat kurtardı

1 15 yaşındaki çocuk 3 saniyede 40 lira çalıp, kaçtı Cep telefonu mağazasının kilitli kapısını 3 saniyede açarak, içeri giren çocuk, kasada bulunan 40 lirayı çaldı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

2 Kırılan diş dil kanserine yol açtı Denizli’de kırılan dişinin diline temas ettiği bölgede kanser oluşan 75 yaşındaki kadın, 6 saatlik ameliyatta dilinin bir kısmının kesilmesiyle kanserden kurtuldu.

3 Koç Holding'den 'özel uçak' tartışmalarına açıklama Son günlerde sıkça konuşulan 'Ekrem İmamoğlu'na Koç özel uçak tahsis etti' haberleri üzerine yapılan açıklamada 'Birçok kişiye hizmet verdik, Binali Yıldırım da kullandı' ifadelerine yer verildi.

4 Tekme tokat dövülen tacizci tutuklandı Trabzon'da, sokakta kadını taciz eden, kendisini tekme tokat döven çevre sakinlerinin elinden polis tarafından kurtarılıp gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 Araba çarpan savcı 20 metre savruldu Antalya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı savcı Aladdin Demir, yaralandı.

6 Öldürülen PKK'lı baba ve engelli oğlunun katili çıktı Diyarbakır'da öldürülen 2 teröristten biri olan Osman Gülen, geçen yıl Remzi Güler ve engelli oğlu Mahmut Güler'in öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi.