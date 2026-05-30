Teknik direktör çiftçi oldu: Erzincan’da organik vişne üretiyor

Yıllarca profesyonel liglerde futbol oynayıp teknik direktörlük yapan, Türk futbolunun deneyimli spor adamı 60 yaşındaki Mustafa Yılmaz Toyran, yeşil sahalardaki başarısını toprağın bereketine taşıdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden emekli olduktan sonra futboldan arta kalan zamanlarını değerlendirmek amacıyla tarıma yönelen Toyran, kurduğu vişne bahçesinde tamamen organik üretim yapıyor.

Erzincan merkeze bağlı Yeniköy'deki bahçesinde çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren deneyimli teknik adam, bu yıl vişnelerden oldukça verimli bir hasat bekliyor.

Tarım sektörüne aslında çok yabancı olduğunu ancak bir ziraat mühendisi arkadaşının tavsiyesiyle vişne üretimine yöneldiğini belirten Toyran, vişnenin meyve suyu fabrikaları açısından son derece stratejik ve önemli bir ürün olduğunu vurguladı.

“BURAYA EMEK VERİYORUZ”

Bahçesine büyük bir sevgiyle bağlandığını ifade eden Mustafa Yılmaz Toyran, çalışmalarını AA muhabirine şu sözlerle anlattı:

“"Bu sene altıncı senemiz ama biz buraya çocuk gibi emek veriyoruz. İnşallah bu sene ürün senemiz, bakalım nasip olursa meyve suyu fabrikasına, piyasaya vereceğiz.”

Bahçesinde tamamen sertifikalı ve organik tarım yapıldığının altını çizen Toyran, hedeflerini ve beklentilerini şu sözlerle aktardı:

"Tamamen doğal yetişmiş vişne üretiyoruz. Bununla ilgili sertifikalarımız da var. Asıl işimiz futbol. Futboldan arta kalan zamanlarımı burada geçiriyorum, çok çarşıya çıkmıyorum. Tam kapasiteye geçtiği zaman 25-30 ton civarında bir ürün bekleniyor. O da havanın durumuyla alakalı. Yani havalar iyi giderse ama şu anda ürün iyi görünüyor. Çünkü vişne geç çiçek açan bir meyve."

FUTBOLA DEVAM EDİYOR

Üreticiliğe başlamasının ardından spor kamuoyunda futboldan uzaklaştığına dair yanlış bir algı oluştuğunu belirten Toyran, futbola olan bağlılığının ve iddiasının sürdüğünü şu cümlelerle ifade etti:

"Hobilerime ilişkin, insanlarda şöyle bir algı oluştu, 'Sanki futboldan uzaklaşmış, futbolla alakası yok.' Aslında ben antrenörüm. Geçen sene Anagold 24 Erzincanspor'u çalıştırdım ve bu takımı çıkaran benim. Amatör ligden alıp profesyonel lige çıkaran yine benim. Ben Türkiye 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, hepsinde çalıştım, şampiyonluklarım var. Yani futbolun içindeyiz, görev verildiği zaman yine çalışacağız."

Kariyeri boyunca Türk futboluna sayısız değer kazandırdığını ve toprakla uğraşmanın kendisine huzur verdiğini belirten Toyran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporun yanında üreticilik yapıyorum. Bu zamana kadar yüzlerce futbolcu yetiştirdik, şimdi de vişne yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunun yanında futbolcu da yetiştireceğiz. Vişnede de iddialı şeyler yapmak, yani güzel ürün çıkarmak istiyorum. Yetiştirdiğimiz sporcular 1. Lig'de dahi oynadılar, gurur duyuyorum. Burası stres attığım, rahatladığım, enerjimi attığım bir yer. Onun için burada çalışmaktan da keyif alıyorum. Burası benim bir dinlenme alanım. Çok da mutluyum yaptığım için ama zor bir iş tarım sektörü. Allah herkesin emeğini boşa çıkarmasın."