Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında, Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunduklarını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKA YOLCULUĞUNA GÜÇ KATACAĞIZ"

Kacır, X sosyal medya hesabından, Yapay Zeka Geliştiren ve Kullanan Girişimlere Kredi Desteği'nin detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"KOSGEB aracılığıyla GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında, Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi sunuyoruz. Yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama altyapıları, yapay zeka araçlarına erişim ve teknoloji yatırımları program ile teknogirişimlerin büyümesini hızlandıracak, Türkiye'nin yapay zeka yolculuğuna güç katacağız."

SON BAŞVURU: 31 ARALIK

Programa son başvuru tarihi 31 Aralık olarak belirlenirken, detaylı bilgi ve başvuruya "http://kosgeb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.