Teknoloji devi Hisense, Türkiye pazarına giriş yaptı: İşte satacağı ilk ürünler

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Küresel pazarda yüksek satış rakamlarına ulaşan teknoloji devi Hisense, Türkiye'deki resmi faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Şirket, ilk etapta yaşam alanlarına sinematik konfor getiren televizyonlarını ve klimalarını satışa sunacak.

ULED MİNİLED TEKNOLOJİSİ TÜRKİYE'DE

Hisense, televizyon pazarında OLED modellerine karşı daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak geliştirdiği gelişmiş ULED MiniLED teknolojisini Türkiye'ye getiriyor.

Yapay zeka destekli bu televizyonlar yüksek parlaklık değerlerinin yanı sıra 165 Hz oyun modu ve çok kanallı surround ses sistemiyle dikkat çekiyor.

HEDEF EV SİNEMASI VE YÜKSEK ENERJİ TASARRUFU

Türkiye Genel Müdürü Bostjan VODEB, özellikle 100 inç ve üzeri televizyon segmentindeki küresel liderliklerini Türkiye'ye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Vodeb ayrıca, sessiz performanslı ve yüksek enerji tasarruflu akıllı klimalarla yaşam alanlarının konforunu en üst seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.