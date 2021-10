1 Kasım son! Hangi telefonlarda artık WhatsApp çalışmayacak? İşte listesi...

WhatsaApp, bazı Android ve iOS modellerinden desteğini çekeceğini duyurdu. Kullanıcıları tedirgine den haberin ardından hangi model telefonlarda WhatsApp çalışmayacak merak ediliyor. İşte listesi...

Radikal kararlar almaya devam eden çevrimii mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve İOS telefonlar için sona yaklaşıyor...

WhatsApp, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren bazı Android ve iOS modelleri desteklemeyeceğini bildirdi. Kullanıcıları endişelendiren gelişmenin akabinde "Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak" sorusu gündeme geldi.

Buna göre; artık yalnızca Android OS 4.1 güncellemesi üzeri ve iOS 10 güncellemesi üzeri çalışan akıllı telefonlar, WhatsApp’ı ve uygulamayla ilgili diğer hizmetleri kullanmaya devam edebilecek.

WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFON MODELLERİ

1 Kasım itibarıyla WhatsApp'ın çalışmayacağı modeller şu şekilde sıralanıyor:

APPLE

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

SAMSUNG

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

LG

Lucid 2

Optimus F7

Optimus F5

Optimus L3 II Dual

Optimus F5

Optimus L5

Best L5 2

Optimus L5 Dual

Optimus L3 II

Optimus L7

Optimus L7 II Dual

Optimus L7 II

Optimus F6 Enact

Optimus L4 II Dual

ZTE

The ZTE Grand S Flex

ZTE V956

Grand X Quad V987

Grand Memo

HUAWEİ

The Huawei Ascend G740

Ascend Mate

Ascend D Quad XL

Ascend D1 Quad XL

Ascend P1 S

Ascend D2

SONY

The Sony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S

DİĞER MARKALAR

The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.