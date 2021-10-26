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    1 Kasım son! Hangi telefonlarda artık WhatsApp çalışmayacak? İşte listesi...

    WhatsaApp, bazı Android ve iOS modellerinden desteğini çekeceğini duyurdu. Kullanıcıları tedirgine den haberin ardından hangi model telefonlarda WhatsApp çalışmayacak merak ediliyor. İşte listesi...
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2021 - 13:40
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    1 Kasım son! Hangi telefonlarda artık WhatsApp çalışmayacak? İşte listesi...

    Radikal kararlar almaya devam eden çevrimii mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android ve İOS telefonlar için sona yaklaşıyor...

    WhatsApp, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren bazı Android ve iOS modelleri desteklemeyeceğini bildirdi. Kullanıcıları endişelendiren gelişmenin akabinde "Hangi telefonlarda WhatsApp çalışmayacak" sorusu gündeme geldi.

    Buna göre; artık yalnızca Android OS 4.1 güncellemesi üzeri ve iOS 10 güncellemesi üzeri çalışan akıllı telefonlar, WhatsApp’ı ve uygulamayla ilgili diğer hizmetleri kullanmaya devam edebilecek.

    WHATSAPP KULLANAMAYACAK TELEFON MODELLERİ

    1 Kasım itibarıyla WhatsApp'ın çalışmayacağı modeller şu şekilde sıralanıyor:

    APPLE

    • iPhone SE
    • iPhone 6S
    • iPhone 6S Plus

    SAMSUNG

    • Galaxy Trend Lite
    • Galaxy Trend II
    • Galaxy SII
    • Galaxy S3 mini
    • Galaxy Xcover 2
    • Galaxy Core
    • Galaxy Ace 2

    LG

    • Lucid 2
    • Optimus F7
    • Optimus F5
    • Optimus L3 II Dual
    • Optimus F5
    • Optimus L5
    • Best L5 2
    • Optimus L5 Dual
    • Optimus L3 II
    • Optimus L7
    • Optimus L7 II Dual
    • Optimus L7 II
    • Optimus F6 Enact
    • Optimus L4 II Dual

    ZTE

    • The ZTE Grand S Flex
    • ZTE V956
    • Grand X Quad V987
    • Grand Memo

    HUAWEİ

    • The Huawei Ascend G740
    • Ascend Mate
    • Ascend D Quad XL
    • Ascend D1 Quad XL
    • Ascend P1 S
    • Ascend D2

    SONY

    • The Sony Xperia Miro
    • Sony Xperia Neo L
    • Xperia Arc S

    DİĞER MARKALAR

    The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

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