10 milyon Facebook hesabı ortadan kayboldu: İşte nedeni

Sosyal medya devi Meta, Facebook'taki "spam içerik" ile mücadelesinde önemli bir adım atarak, platformda büyük bir temizlik başlattığını açıkladı.

Şirket, büyük içerik üreticilerini taklit eden yaklaşık 10 milyon Facebook profilini kaldıracağını ve sahte davranışlar sergileyen 500 bin hesaba da müdahale ettiğini belirtti.

HEDEF: ÖZGÜN OLMAYAN VE TEKRARLAYAN İÇERİKLER

Meta, orijinal yaratıcısına atıfta bulunmadan tekrar kullanılan görselleri veya videoları "özgün olmayan içerik" olarak tanımlıyor.

Şirket artık, yinelenen videoları tespit etmek ve dağıtımlarını azaltmak için özel bir teknoloji kullanıyor.

SADECE META DEĞİL, SEKTÖR SPAM İLE SAVAŞIYOR

Meta'nın bu adımı, sosyal medya platformlarının, genellikle yapay zeka araçlarının körüklediği spam içerikli ve düşük kaliteli içeriklerin artışıyla mücadele ettiği daha geniş bir sektör trendinin bir parçası.

Benzer şekilde, YouTube da yakın zamanda seri üretim veya tekrarlayan içeriklerin para kazanmasını engelleyen bir politika değişikliği duyurmuştu.