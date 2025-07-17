10 yıllık savaş bitti: Apple, Avrupa Birliği'ne 14,3 milyar euro ceza ödedi

Teknoloji devi Apple'ın, İrlanda'daki vergi uygulamalarıyla ilgili on yılı aşkın süredir devam eden yasal mücadelesi nihayet sonuçlandı.

İrlanda Maliye Bakanlığı, Apple'ın dava için bir emanet hesabında tuttuğu 14,25 milyar euroluk fonun tamamının hazineye aktarıldığını ve davanın resmen kapandığını bildirdi.

DÜŞÜK VERGİNİN BEDELİ: 14,3 MİLYAR EURO

Avrupa Birliği Komisyonu, Apple'ın İrlanda ile yaptığı özel bir anlaşma sayesinde Avrupa kârları üzerinden yüzde 1, hatta bazen yüzde 0,005 gibi son derece düşük oranlarda vergi ödeyerek yasa dışı devlet yardımı aldığına karar vermişti.

Bu nedenle Komisyon, şirketin 2003 ile 2014 yılları arasında ödemediği 13,1 milyar euroluk vergiyi, 1,2 milyar euroluk faiziyle birlikte geri ödemesini emretmişti.

YILLAR SÜREN HUKUK MÜCADELESİ

Apple, 2018'de karara itiraz etmiş ve 2020'de alt mahkemede davayı kazanmış olsa da Avrupa Adalet Divanı 2024'te bu kararı bozdu.

Üst mahkeme, komisyonun 2016'daki ilk kararını onadı ve teknoloji devinin rekor cezayı ödemesine hükmetti.