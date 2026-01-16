Google'a yeni rakip: ChatGPT Translate kullanıma açıldı

- OpenAI, Google Translate'e rakip olan "ChatGPT Translate" aracını web üzerinden kullanıma sundu.
- Yeni çeviri aracı, metin girişinin yanı sıra fotoğraf, ses ve dosya yüklemelerini destekleyerek çevirileri özelleştirme imkanı sunuyor.
- Tercihler yapay zeka ile etkileşimle desteklenirken, araç sadece web tarayıcısı üzerinden erişilebilir durumda.
Tüketici odaklı ürün yelpazesini genişleten OpenAI, chatgpt.com/translate adresi üzerinden erişilebilen yeni çeviri aracını devreye aldı.
Henüz resmi bir lansmanı yapılmayan bu özellik, ücretli bir hesap gerektirmeden herkes tarafından kullanılabiliyor.
Google Translate'e benzer bir arayüze sahip olan araç, yetenekleri bakımından rakiplerinden ayrılıyor.
Metin girişinin yanı sıra fotoğraf, ses ve dosya yüklemelerini de destekleyen sistem; çevirileri "daha akıcı", "iş dünyasına uygun", "akademik" veya "bir çocuğa anlatır gibi" seçenekleriyle özelleştirebiliyor.
İŞLEM SONRASI SOHBET İMKANI
Standart çeviri araçlarından en büyük farkı, çeviri işlemi bittikten sonra da yapay zeka ile etkileşimin devam etmesi.
Kullanıcılar, yapılan çeviri üzerine sohbet ederek anlamı korumaya yönelik düzeltmeler veya eklemeler yapabiliyor.
MOBİL UYGULAMADA HENÜZ YOK
Hangi yapay zeka modelini (tahminlere göre GPT 5.2 Auto) kullandığı henüz netleşmeyen özellik, şu an için Android veya iOS uygulamalarında özel bir mod olarak bulunmuyor; yalnızca web tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabiliyor.