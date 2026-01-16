Google'a yeni rakip: ChatGPT Translate kullanıma açıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tüketici odaklı ürün yelpazesini genişleten OpenAI, chatgpt.com/translate adresi üzerinden erişilebilen yeni çeviri aracını devreye aldı.

Henüz resmi bir lansmanı yapılmayan bu özellik, ücretli bir hesap gerektirmeden herkes tarafından kullanılabiliyor.

Google Translate'e benzer bir arayüze sahip olan araç, yetenekleri bakımından rakiplerinden ayrılıyor.

Metin girişinin yanı sıra fotoğraf, ses ve dosya yüklemelerini de destekleyen sistem; çevirileri "daha akıcı", "iş dünyasına uygun", "akademik" veya "bir çocuğa anlatır gibi" seçenekleriyle özelleştirebiliyor.

İŞLEM SONRASI SOHBET İMKANI

Standart çeviri araçlarından en büyük farkı, çeviri işlemi bittikten sonra da yapay zeka ile etkileşimin devam etmesi.

Kullanıcılar, yapılan çeviri üzerine sohbet ederek anlamı korumaya yönelik düzeltmeler veya eklemeler yapabiliyor.

MOBİL UYGULAMADA HENÜZ YOK

Hangi yapay zeka modelini (tahminlere göre GPT 5.2 Auto) kullandığı henüz netleşmeyen özellik, şu an için Android veya iOS uygulamalarında özel bir mod olarak bulunmuyor; yalnızca web tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabiliyor.