Samsung'un yapay zeka özellikleri ücretli olacak mı: Resmi duyuru geldi

Samsung, Galaxy AI özelliklerinin geleceği hakkındaki belirsizliği web sitesindeki küçük yazılarda yaptığı değişiklikle ortadan kaldırdı.

Şirket, destek sayfalarındaki şartları güncelleyerek temel yapay zeka araçlarının ücretsiz kalacağını kesinleştirdi.

2025 SONRASI BELİRSİZLİĞİ SONA ERDİ

Daha önceki resmi belgelerde yapay zeka özelliklerinin 2025 yılına kadar ücretsiz olduğu ve sonrasında ücret talep edilebileceği belirtiliyordu.

Yapılan son değişiklikle birlikte bu uyarı kaldırılarak, temel özelliklerin kalıcı olarak ücretsiz sunulacağı net bir dille ifade edildi.

HANGİ ÖZELLİKLER KAPSAM İÇİNDE

Samsung'un "temel" olarak tanımladığı ve ücretsiz kalacağını taahhüt ettiği özellikler arasında Çağrı Yardımı, Yazma Yardımı, Fotoğraf Yardımı ve Tercüman gibi popüler araçlar bulunuyor.

Ayrıca Not Yardımı, Transkript Yardımı, Tarama Yardımı ve Bixby gibi servisler de bu güvence altına alındı.

Güncellenen metinde, gelecekte sunulacak daha gelişmiş özelliklerin veya tamamen yeni servislerin ücretli olabileceği seçeneği halen masada tutuluyor.

Şirket bu adımla mevcut temel deneyimi korurken, ilerideki potansiyel "premium" yapay zeka modelleri için zemin hazırlıyor.

Samsung'un bu taahhüdü yalnızca kendi geliştirdiği yapay zeka özelliklerini kapsıyor.

Circle to Search gibi üçüncü taraf ortaklar tarafından sağlanan özelliklerin ise farklı kullanım şartlarına ve ücretlendirme politikalarına tabi olabileceği belirtiliyor.