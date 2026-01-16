Huawei'den 5 yıl sonra bir ilk: Apple'ı geçerek Çin'de zirveye yerleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası veri şirketi IDC'nin son raporuna göre Huawei, zorlu geçen yılların ardından Çin anakarasındaki pazar hakimiyetini geri kazandı.

Teknoloji devi, 2025 yılı genelinde yüzde 16,4'lük pazar payına ulaşarak en büyük rakibi Apple'ı geride bıraktı.

Huawei yıl boyunca toplam 46,7 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirirken, Apple 46,2 milyon adetle ikinci sırada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Çinli üretici, ABD yaptırımlarının başladığı 2020 yılından bu yana ilk kez tam yıl liderliğini elde etmiş oldu.

YERLİ ÇİP HAMLESİ VE KİRİN ETKİSİ

Şirketin bu başarısının arkasında, kendi tasarladığı yerli işlemcilere dönüş yapması ve üretim kapasitesini iyileştirmesi yatıyor.

Özellikle amiral gemisi Mate 80 Pro Max modelinde kullanılan yeni Kirin 9030 işlemcisi, markanın yükselişinde kilit rol oynadı.

IDC analistleri, Huawei'nin kendi bünyesindeki çip üretim süreçlerini geliştirmesinin sevkiyat ivmesini doğrudan desteklediğini belirtiyor. Yerli üretim stratejisi, şirketin dışa bağımlılığını azaltarak rekabet gücünü artırmasını sağladı.

Listenin devamında Vivo, 46,1 milyonluk sevkiyat adediyle Apple'ı çok yakından takip ederek üçüncü sırada yer aldı. Pazarın diğer güçlü oyuncuları Xiaomi ve Oppo ise bu markaların ardından sıralandı.

Çin genelindeki toplam akıllı telefon pazarı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,6 oranında küçülerek 284,6 milyon adet seviyesinde kaldı.

Sektör temsilcileri, artan maliyetler nedeniyle pazarın daralmaya devam edebileceğini öngörüyor.

GELECEK BEKLENTİSİ

Sektörü bekleyen en büyük tehlike olarak, yapay zeka taleplerinin tetiklediği bellek çipi fiyatlarındaki artış gösteriliyor.

Maliyet baskıları nedeniyle Meizu gibi bazı üreticiler yeni ürün lansmanlarını iptal etmek zorunda kaldı.

Apple ise yıllık bazda ikinci sıraya düşmesine rağmen, iPhone 17 serisinin popülaritesi sayesinde son çeyrekte güçlü bir performans sergiledi.

Uzmanlar, yüksek kar marjına sahip premium modellerin 2026 yılındaki maliyet krizini aşmakta avantaj sağlayacağını vurguluyor.