12 yıl önce başarısız olmuştu: Amazon, akıllı telefon pazarına geri dönüyor

Amazon, 2014 yılında piyasaya sürdüğü ancak beklenen ilgiyi görmeyen Fire Phone modelinden 10 aşkın bir süre sonra akıllı telefon pazarına yeniden girmeye hazırlanıyor.

Şirket, sızdırılan bilgilere göre içeride "Transformer" kod adıyla anılan yeni bir cihaz üzerinde çalışmalara başladı.

YAPAY ZEKA VE EKOSİSTEM ODAKLI OLACAK

Transformer kod adlı bu yeni akıllı telefon, geleneksel uygulama indirme alışkanlıklarının yerine yapay zeka özelliklerini merkeze alacak.

Cihazın özellikle Amazon alışveriş platformu, Prime Video ve Prime Music gibi şirket hizmetleriyle tam entegre çalışması hedefleniyor.

Telefonda Alexa temel işletim sistemi olmasa da tüm kullanım deneyiminin merkezinde oldukça önemli bir rol üstlenecek.

Projenin henüz geliştirme aşamasının başlarında olduğu ve Apple ile Samsung gibi dev rakiplerinden nasıl ayrışacağının zamanla netleşeceği belirtiliyor.

Şirketin akıllı telefon projesiyle birlikte kendi Fire OS yazılımını terk ederek Android işletim sistemine sahip yeni bir tablet geliştirdiği de konuşuluyor.

Tüm bu yenilikçi geliştirme süreçleri, Amazon içinde çığır açan cihazlar üretmek amacıyla kurulan ve eski Microsoft yöneticisi J Allard tarafından yönetilen ZeroOne grubu tarafından yürütülüyor.