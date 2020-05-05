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- 13 inçlik yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı
13 inçlik yeni MacBook Pro tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı
Apple, 13 inçlik yeni MacBook Pro modelini tanıtıp ülkemizde satışa çıkardı. Yeni MacBook Pro'nun fiyatına ve özelliklerine birlikte göz atıyoruz.
- Haber Merkezi
- 05.05.2020 - 11:03
Apple, geçtiğimiz aylarda yeni MacBook Pro ve MacBook Air modellerini tanıtarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Şirket, şimdi de 13 inçlik yeni MacBook Pro modelini sessizce tanıtıp ülkemizce satışa çıkardı.
4 farklı yapılandırma seçeneğiyle karşımıza çıkan yeni MacBook Pro'nun özelliklerine, hep birlikte bir göz atalım.
13 İNÇ MACBOOK PRO ÖZELLİKLERİ
Temel yapılandırma seçeneğinde 1,4 GHz 4 çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemciden gücünü alan yeni MacBook Pro, grafik birimi olarak ise Intel Iris Plus Graphics 645'i kullanıyor.
8GB RAM ve 256GB SSD depolama alanıyla karşımıza çıkan 13 inçlik MacBook Pro, 2 adet Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip.
TÜM ÖZELLİKLER VE FİYATLAR
1. seçenek - 11 bin 199 TL
- 1.4 GHz 4 çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemci
- 3.9 GHz’e kadar Turbo Boost
- Intel Iris Plus Graphics 645
- 8 GB 2133 MHz LPDDR3 bellek
- 256 GB SSD depolama
- True Tone özelliğine sahip 13 inç Retina ekran
- Magic Keyboard
- Touch Bar ve Touch ID
- İki adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası
2. seçenek - 12 bin 799 TL
- 1.4 GHz 4 çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemci
- 3.9 GHz’e kadar Turbo Boost
- Intel Iris Plus Graphics 645
- 8 GB 2133 MHz LPDDR3 bellek
- 512 GB SSD depolama
- True Tone özelliğine sahip 13 inç Retina ekran
- Magic Keyboard
- Touch Bar ve Touch ID
- İki adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası
3. seçenek - 15 bin 999 TL
- 2.0 GHz 4 çekirdekli 10. nesil Intel Core i5 işlemci
- 3.8 GHz’e kadar Turbo Boost
- Intel Iris Plus Graphics
- 16 GB 3733 MHz LPDDR4X bellek
- 512 GB SSD depolama¹
- True Tone özelliğine sahip 13 inç Retina ekran
- Magic Keyboard
- Touch Bar ve Touch ID
- Dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası
4. seçenek - 17 bin 599 TL
- 2.0 GHz 4 çekirdekli 10. nesil Intel Core i5 işlemci
- 3.8 GHz’e kadar Turbo Boost
- Intel Iris Plus Graphics
- 16 GB 3733 MHz LPDDR4X bellek
- 1 TB SSD depolama
- True Tone özelliğine sahip 13 inç Retina ekran
- Magic Keyboard
- Touch Bar ve Touch ID
- Dört adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası
Instagram: @eshteknoloji