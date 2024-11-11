15 gün şarj ömrü sunan Honor Watch 5 Avrupa'da satışa çıktı

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Honor, en yeni akıllı saati Watch 5'i İngiltere, İspanya ve Almanya dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde satışa sundu.

Eylül ayında IFA 2024'te tanıtılan Watch 5, bir önceki modele göre birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle geliyor.

HONOR WATCH 5 ÖZELLİKLERİ

Watch 5, daha yüksek piksel yoğunluğuna sahip 1,85 inçlik AMOLED ekranıyla keskin ve canlı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 11 mm'lik ince profili ve 35 gram ağırlığıyla günlük kullanım için oldukça rahat.

Sağlık takibi konusunda da iddialı olan Watch 5, tek tıklamalı sağlık taramasıyla kalp atış hızı, SpO2 gibi temel ölçümleri izleyebiliyor.

AccuTrack konumlandırma sistemi ise hassas aktivite takibi için GPS doğruluğunu artırıyor.

480 mAh silikon-karbon bataryaya sahip olan Watch 5, Turbo X Akıllı Güç Yönetimi ile 15 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Ayrıca 400'den fazla özelleştirilebilir saat yüzü, 7/24 kalp atış hızı izleme, SpO2 ve uyku takibi ve 12 profesyonel egzersiz seçeneği dahil 85 spor modu ile geliyor.

5 ATM su geçirmezlik ve çeşitli GPS sistemleri desteği de Watch 5'in sunduğu diğer avantajlar arasında.

FİYATLAR

Honor Watch 5, iki farklı versiyonla satışa sunuluyor:

Siyah veya altın silikon kayışlı 64 MB + 4 GB modeli: 149 euro

Yeşil deri kayışlı daha pahalı versiyon: 169,00 euro

Akıllı saatin diğer Avrupa ülkelerinde ne zaman piyasaya sürüleceği henüz belli değil.