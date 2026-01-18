ÇELİKKUBBE’nin 'görünmeyen gücü' EJDERHA sahaya indi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çok katmanlı entegre hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE’nin stratejik bileşenlerinden biri olan EJDERHA, ASELSAN tarafından geliştirilen yönlendirilmiş enerji silahları arasında öne çıkıyor. Geleneksel füze ve mühimmat sistemlerinden farklı olarak EJDERHA, hedeflerini yüksek güçlü elektromanyetik dalgalarla işlevsiz bırakıyor.

Elektromanyetik dalgaların ışık hızında yayılması sayesinde sistemden kaçış mümkün olmazken, hedefteki elektronik devreler kalıcı şekilde devre dışı kalıyor.

DÜŞÜK MALİYET, SINIRSIZ GÖREV SÜRESİ

EJDERHA’nın en önemli avantajlarından biri, atış başına maliyetinin klasik savunma sistemlerine kıyasla oldukça düşük olması. Enerji temelli yapısı sayesinde mühimmat sınırlaması bulunmayan sistem, güç kaynağı olduğu sürece kesintisiz görev yapabiliyor.

Düşük adetli seri üretim aşamasına ulaşan EJDERHA’nın, bu yıl içerisinde güvenlik birimlerinin kullanımına sunulması planlanıyor.

YETENEK GÖSTERİMİNDE İHA'LARA KARŞI TAM İSABET

ASELSAN Gölbek Teknoloji Üssü’nde düzenlenen yetenek gösterimine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile çeşitli güvenlik kurumlarının yetkilileri katıldı. Gösterimde, EJDERHA’nın önleyici elektronik harp kabiliyetleri uygulamalı olarak sergilendi.

Dört farklı senaryoda gerçekleştirilen testlerde sistem, yüzlerce metre mesafeden kablolu ve kablosuz FPV dronları saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. Aynı anda birden fazla hedefe müdahale edebilen EJDERHA’nın, motor ve servo sistemleri üzerinde de etkili olduğu gözlemlendi.

OPERASYONEL KOLAYLIK VE HIZLI AKSİYON

Gerçek zamanlı icra edilen senaryolar sonrası yapılan değerlendirmelerde, sistemin kullanım kolaylığı, hızlı tepki süresi ve sahadaki etkinliği öne çıktı. Katılımcılar, EJDERHA’nın performansının beklentileri karşıladığını ve operasyonel açıdan güven verdiğini ifade etti.

YENİ NESİL TEHDİTLERE ELEKTROMANYETİK YANIT

Sessiz, düşük görünürlüklü ve yapay zekâ destekli dronların yaygınlaşmasıyla birlikte, klasik savunma yöntemlerinin yetersiz kaldığına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda yüksek güçlü elektromanyetik sistemler, İHA tehditlerine karşı en kritik teknolojiler arasında yer alıyor.

ELEKTRONİK DEVRE TAŞIYAN TÜM İHA'LARA KARŞI ETKİLİ

Mobil platform üzerine entegre edilen EJDERHA/AD 200, vakum elektroniği tabanlı yapısıyla mini ve mikro İHA’ların navigasyon, haberleşme ve komuta-kontrol sistemlerini güvenli mesafeden devre dışı bırakabiliyor. Sistem, elektronik devre içeren tüm hava tehditlerine karşı kapsamlı bir savunma çözümü sunuyor.