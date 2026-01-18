Ağaç kavunu kabuğundan çevreci ‘süper emici hidrojel’

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri Duygu Haspolat ve Zeynep Güney, halk arasında ağaç kavunu olarak bilinen citrus maxima meyvesinin kabuklarını kullanarak yeni nesil bir hidrojel geliştirdi. Doğal kaynaklardan elde edilen bu malzeme, yüksek hidrofilik yapısı sayesinde “süper emici” özellik gösteriyor.

LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN ÖZGÜN BİLİMSEL PROJE

“İlaç Taşıyıcı Sistemler İçin Citrus Maxima’dan Hidrojel Üretimi ve Karakterizasyonu” başlıklı çalışma, OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından lisans öğrenci projeleri kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje, Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feza Geyikçi danışmanlığında yürütülüyor.

YARA BANDI, BEZ VE İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLERDE KULLANIM HEDEFİ

Geliştirilen hidrojelin; yara bantlarında ilaç taşıyıcı ve bariyer malzeme olarak, bebek ve hasta bezlerinde ise yüksek emicilik sağlayan bir yapı olarak kullanılması planlanıyor. Ayrıca biyobozunur ve biyouyumlu özellikleri sayesinde farklı endüstriyel ve medikal alanlarda da değerlendirilmesi amaçlanıyor.

"SÜPER EMİCİ VE NEM TUTUCU BİR YAPI ELDE ETTİK"

Proje danışmanı Prof. Dr. Feza Geyikçi, çalışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Bu proje kapsamında yeni nesil malzemeler arasında yer alan hidrojellerin sentezine odaklandık ve bunu doğal tarımsal atıklardan yararlanarak gerçekleştirmeyi hedefledik. Ülkemizin güney bölgelerinde de yetişen citrus maxima kabuklarından, yüksek hidrofilik özelliklere sahip süper emici hidrojeller elde etmeye çalıştık.

BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF

Geyikçi, tarımsal atıkların katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesinin önemini vurgulayarak, “Citrus maxima kabukları, bir sektörde süper emici ve nem tutucu bir malzeme olarak değerlendirilebilir. Laboratuvar çalışmalarının tamamlanmasının ardından, uzun vadede ilaç taşıma sistemlerinde kullanım potansiyeli de ele alınabilir. Ayrıca hidrojel yapısına farklı katkılar eklenerek yara bandı uygulamaları geliştirilebilir” dedi.

AMAÇ: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Projenin temel hedefinin, kullanım alanına göre sentez koşulları değiştirilerek farklı hidrojel türleri üretmek olduğunu belirten Geyikçi, bu ürünlerin test edilerek sanayiye kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.