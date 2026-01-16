Powerbank gibi telefon: 10.000 mAh bataryalı Realme P4 yakında geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Realme, tanıtım görselleriyle merak uyandıran yeni akıllı telefonunun detaylarını netleştirdi.

Şirket yöneticisi Francis Wong, P serisinin yeni üyesinin Realme P4 Power adıyla piyasaya sürüleceğini resmen açıkladı.

POWERBANK BOYUTUNDA DEVASA BATARYA

Cihazın en dikkat çekici özelliği, taşınabilir şarj cihazlarını aratmayan 10.000 mAh kapasiteli devasa bataryası oldu.

Markanın iddiasına göre bu batarya, tek şarjla 31 günden fazla bekleme süresi sunarak rekor bir dayanıklılık vadediyor.

Yaklaşık 218 gram ağırlığında olan telefon, normal kullanımda en az 1,5 gün dayanabilecek şekilde tasarlandı.

Ayrıca cihaz, 27W ters şarj desteği sayesinde başka elektronik cihazları şarj edebilen bir güç kaynağı olarak da kullanılabilecek.

EKRAN VE DONANIM DETAYLARI

RMX5107 model numarasıyla listelenen cihazın, dörtlü kavisli AMOLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor.

Performans tarafında ise 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı gibi güçlü donanım özelliklerinin cihaza eşlik etmesi bekleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ YAKLAŞIYOR

Realme P4 Power modelinin, bu ayın sonlarına doğru resmi olarak tanıtılması ve piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Cihazın fiyatlandırma detayları henüz açıklanmasa da turuncu ve mavi renk seçenekleriyle geleceği sızan bilgiler arasında.