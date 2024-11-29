1.5 milyon yıl önceki gizemli ayak izlerinin sırrı çözüldü

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1,5 milyon yıl önce, günümüz Kenya'sında, Homo erectus ve Paranthropus boisei isimli iki farklı insan türü aynı bölgede yan yana yaşıyordu.

Bu bilgi, Koobi Fora fosil alanında bulunan ve mükemmel şekilde korunmuş ayak izlerinin incelenmesi sonucunda elde edildi.

Homo erectus, modern insanın doğrudan atası olarak kabul edilirken, Paranthropus boisei ise atalarımızın yakın akrabası olan farklı bir türdür.

Bu iki türün aynı anda ve aynı yerde bulunması, insan evriminin karmaşıklığını ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

AYAK İZLERİ İKİ FARKLI YÜRÜYÜŞ ŞEKLİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Rutgers Üniversitesi'nden jeolog ve antropolog Craig Feibel, ayak izlerinin aynı yüzeyde ve birbirine yakın zamanlarda oluşmuş olmasının, bu iki türün göl kenarında aynı yaşam alanını paylaştığını gösterdiğini belirtiyor.

Chatham Üniversitesi'nden biyolog Kevin Hatala liderliğindeki araştırma ekibi, izlerin analizine dayanarak, bunların saatler arayla yapıldığını tespit etti.

Bu da iki türün aynı bölgede aynı zaman diliminde bulunduğuna dair güçlü bir kanıt sunuyor.

Ayak izleri, iki farklı yürüyüş stilini ortaya koyuyor. Bu da izleri bırakanların iki farklı hominin türü olduğunu doğruluyor.

Homo erectus'un ayak izleri, modern insanınkine benzer bir şekilde uzun adımlar ve ayak parmaklarının itme kuvvetiyle karakterize edilirken, Paranthropus boisei'nin ayak izleri farklı bir yapıya sahip. Bu farklılık, iki türün anatomik ve hareket farklılıklarına işaret ediyor.

İKİ TÜRLÜ BİR ARADA YAŞAM

Paranthropus boisei ve Homo erectus'un farklı beslenme düzenleri ve yaşam tarzları olduğu biliniyor.

Bu nedenle, aralarındaki rekabetin düşük olması ve nispeten barışçıl bir şekilde bir arada yaşamaları muhtemel görünüyor.

Koobi Fora'daki ayak izleri, 2007 yılından beri biliniyor ve homininlerin günümüzdeki gibi dik yürümesinin en eski örneklerini temsil ediyor.

Ancak 2021 yılında keşfedilen yeni izler, daha önce bilinmeyen bir döneme ışık tutuyor ve iki farklı insan türünün bir arada yaşayabildiğini gösteriyor.