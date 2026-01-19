TikTok, Avrupa'da yaş tespit teknolojisini piyasaya sürecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reuters'ın raporuna göre TikTok, önümüzdeki haftalarda Avrupa genelinde yeni bir yaş doğrulama sistemini kullanıma sunacağını duyurdu.

Sosyal medya devi, bu hamle ile 13 yaş altındaki çocuklara ait hesapların daha hızlı tespit edilmesini ve platformdan kaldırılmasını hedefliyor.

VİDEOLARI ANALİZ EDİYOR

Bir yıldır pilot aşamasında olan sistem, hesabın reşit olmayan bir kişi tarafından kullanılıp kullanılmadığını anlamak için profil bilgilerini ve paylaşılan videoları analiz ediyor.

Ayrıca kullanıcıların platformdaki davranışsal sinyalleri de yaş tahmini yapmak amacıyla teknoloji tarafından değerlendiriliyor.

Yazılım tarafından potansiyel olarak reşit olmadığı işaretlenen hesaplar, uzman moderatörler tarafından incelemeye alınıyor.

Yasaklanan hesapların itiraz sürecinde ise doğrulama ortağı Yoti'nin yüz tanıma teknolojisi, kredi kartı kontrolleri veya resmi kimlik belgeleri kullanılıyor.

TikTok, veri koruma kurallarına tam uyum sağlamak amacıyla bu teknolojiyi İrlanda Veri Koruma Komisyonu ile yakın iş birliği içinde geliştirdiğini belirtti.

Şirket, gizliliği koruyarak yaş doğrulamanın küresel bir zorluk olduğunu kabul etse de Avrupa yasalarına uyum için bu adımı attığını vurguladı.