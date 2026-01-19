WhatsApp'ta GIF dönemi değişiyor: Yeni anlaşma yapıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, medya paylaşım özelliklerinde önemli bir altyapı değişikliğine gidiyor.

Şirket, mevcut GIF sağlayıcılarından biri olan Tenor'un yerine Klipy platformunu entegre etmek için çalışmalara başladı.

iOS için yayınlanan son beta sürümünde ortaya çıkan bu değişiklik, kullanıcıların uygulama içindeki GIF arama ve paylaşma deneyimini doğrudan etkileyecek.

Henüz geliştirme aşamasında olan özellik, test sürecinin tamamlanmasının ardından genel kullanıma sunulacak.

TENOR HİZMETLERİNE SON VERİYOR

Bu zorunlu değişikliğin temel nedeni, Tenor'un API hizmetlerini 30 Haziran 2026 tarihinde tamamen kapatacak olması.

Tenor üzerinden arama yapan kullanıcılar, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bu servisi kullanamayacak.

WhatsApp, kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan Tenor'dan Klipy altyapısına otomatik ve sorunsuz bir geçiş yapmasını planlıyor.

Geçiş tamamlandığında kullanıcılar, paylaştıkları yeni GIF ve animasyonların üzerinde "Klipy" etiketini görmeye başlayacak.

Platform, tek bir kaynağa bağlı kalmamak ve olası kesintileri önlemek amacıyla GIPHY'nin yanına ikinci bir alternatif olarak Klipy'yi ekliyor.

Ayrıca yakın zamanda yapılan arayüz güncellemesiyle GIF görünümü üç sütuna çıkarılarak, ekranda yüzde 50 daha fazla içerik görüntülenmesi sağlanmıştı.