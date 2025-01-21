16 GB RAM'li Samsung Galaxy S25 Ultra ABD ve Avrupa'da piyasaya sürülmeyecek

Haber Merkezi

Samsung, Galaxy S25 Ultra modelinin 16 GB RAM seçeneğini ABD ve Avrupa'da satışa sunmayabilir.

Bu karar, Samsung'un 12 GB RAM'in yeterli olduğunu düşünmesinden kaynaklanıyor.

16 GB RAM SINIRLAMASI

Galaxy S25 Ultra, ABD ve Avrupa'da sadece 12 GB RAM ile satılacak. 16 GB RAM seçeneği ise Çin, Güney Kore, Hindistan ve Vietnam gibi Asya ülkelerine özel olacak.

GOOGLE PİXEL VE ONEPLUS'TAN FARKLI STRATEJİ

Google, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro Fold modellerinde 16 GB RAM sunarken, OnePlus 13 ise Çin'de 24 GB RAM seçeneğiyle satılıyor.

Samsung, Galaxy S25 Ultra'da 16 GB RAM'i sınırlandırarak farklı bir strateji izliyor.

GALAXY S25 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S25 Ultra, 6,8 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB veya 16 GB RAM, 1 TB'a kadar depolama, 200 MP ana kamera ve 45W hızlı şarjlı 5.000 mAh batarya gibi özelliklerle gelecek.