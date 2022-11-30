Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı

Alibaba'nın kurucusu olan ve Çin hükümetine karşı açıklamaları nedeniyle baskı altında olan Jack Ma'nın ülkeden kaçtığı belirlendi.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jack Ma, son zamanlarda Çin hükümetinin radarında.

Jack Ma, Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Group şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

Ortadan kayboldu

Çin'in en zengin 2'nci kişisi Jack Ma, Çin'in artan baskıları nedeniyle bir anda ortadan kaybolmuş, ardından bu yılın başlarında yeniden ortaya çıksa da yine sessizliğe bürünmüştü.

Jack Ma'nın nerede olduğu ortaya çıktı

Çin hükümetine karşı açıklamaları nedeniyle baskı altında olan Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın ülkeden kaçtığı ortaya çıktı.

Bir dönem Çin’in en güçlü yöneticilerinden biri olarak bilinen Jack Ma’nın, ailesiyle birlikte Japonya’nın başkenti Tokyo’ya kaçtığı ve burada yaşamaya başladığı belirtildi. Milyarderin yakınları, Ma'nın düzenli olarak ABD ve İsrail’e gittiğini de söyledi.

Çin, e-ticaret şirketlerinin büyümesini istemiyor

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan rapora göre Alibaba, Ant Group ve Tencent'in toplam mali değeri 2 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam, Çin tarafından yönetilen Bank of China'nın mali değerinin oldukça üstünde.

Bu durumdan rahatsız olan hükümet, e-ticaret devlerinin büyümesini engellemek için yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Alibaba'nın ülkedeki aktif mobil kullanıcı sayısı 881 milyonu aştı. Çin'in nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon. Bu durum ise Çin hükümetini oldukça endişelendiriyor.