184 milyon Apple ve Google kullanıcısının verileri sızdırıldı

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Son dönemde ortaya çıkan büyük bir veri sızıntısı, Apple ve Google gibi dev platformların kullanıcılarını derinden etkiledi.

Siber güvenlik araştırmacısı Jeremiah Fowler tarafından keşfedilen ve kısa süreliğine erişime açık kalan 47 GB'lık bir veritabanı, tam 184 milyondan fazla kullanıcı kaydını içeriyordu.

Bu kayıtlar arasında sadece bireysel kullanıcılar değil, aynı zamanda 29 farklı ülkeye ait 220 resmi e-posta adresi de yer alıyor.

SIZINTININ KAPSAMI

Sızan veritabanında Facebook, Instagram, Netflix, Microsoft, PayPal ve Amazon gibi popüler servislerin yanı sıra banka ve cüzdan bilgilerine ait yüzlerce hesap bilgisi de bulunduğu belirtildi.

Verilerin kim tarafından ve ne amaçla toplandığı henüz netlik kazanmazken, bu tür geniş çaplı bir veri setinin büyük olasılıkla kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla ele geçirildiği tahmin ediliyor.

VERİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ENDİŞELER ARTIYOR

Veritabanının barındırıldığı altyapının sahibi World Host Group, ilgili sunucunun sahte bir kullanıcı tarafından yönetildiğini ve sistemin kapatıldığını açıkladı.

Ancak Fowler dışında başka birinin bu bilgilere ulaşıp ulaşmadığı belirsizliğini koruyor. Bu tür hassas bilgilerin dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve diğer sistemlere sızma gibi kötü amaçlı faaliyetlerde kullanılma ihtimali, veri güvenliği konusunda ciddi endişeleri beraberinde getiriyor.

Kullanıcıların, özellikle Apple ve Google gibi platformlarda, şifrelerini düzenli olarak güncellemeleri ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı kullanmaları şiddetle tavsiye ediliyor.