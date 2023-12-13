1977 yılında fırlatılan Voyager 1 ile iletişim koptu NASA'nın yıldızlararası uzaydaki Voyager 1 sondası arıza nedeniyle Dünya ile iletişim kuramıyor.

ensonhaber.com

1977 yılında, ABD Voyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay araçları Voyager 1 ve Voyager 2, şimdiye kadar Dünya'dan en uzağa yolculuk yapan uydular olarak tarihe geçmişti.

Jüpiter ve Satürn'ü incelemek için tasarlanan Voyager araçlarının 5 yıl dayanması hedefleniyordu. Araçlar, planları fazlasıyla aşarak yaklaşık 45 yıldır uzayda yolculuk yapıyor.

Voyager 1 ile iletişim koptu

NASA'nın Voyager 1 sondası, şu anda Dünya'ya herhangi bir bilimsel ya da sistem verisi iletemiyor.

1977 yılında fırlatılan 46 yaşındaki uzay aracı komutları alabiliyor, ancak sondanın bilgisayarlarında bir sorun yaşanıyor.

NASA'nın 12 Aralık'ta yayınladığı blog yazısına göre, Voyager 1'in uzay aracının bilimsel araçlarından gelen mühendislik bilgilerini ve verileri toplayan uçuş veri sistemi (FDS) artık sondanın telekomünikasyon ünitesiyle (TMU) beklendiği gibi iletişim kuramıyor.

Voyager araçları, Güneş sisteminin ucundaki heliosferin ötesine geçerek tarih yazmıştı. Voyager 1'in heliosferi aşması yaklaşık 36 yıl sürdü. Voyager 2 ise yıldızlararası ortama 2018'de girdi.

Ancak yine de her iki araç, Güneş sistemi dışına çıkmış sayılmıyor. Çünkü Güneş sisteminin sınırı; su, buz, amonyak ve metandan meydana gelen Oort bulutu olarak kabul ediliyor.

NASA, Voyager 2'nin Oort bulutun iç kenarına ulaşmasının yaklaşık 300 yıl, ötesine geçmesinin muhtemelen 30 bin yıl süreceğini düşünüyor.