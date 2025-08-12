2 bin 500 yıllık yapışkan maddenin gizemi çözüldü

Arkeoloji dünyasını 70 yıldır meşgul eden bir gizem, modern bilim sayesinde nihayet çözüme kavuştu.

1954 yılında Güney İtalya'daki bir Yunan tapınağında keşfedilen 2 bin 500 yıllık gizemli mumsu maddenin, aslında bal olduğu kanıtlandı.

70 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN YAPIŞKAN BİR BULMACA

Keşfedildiği günden bu yana farklı laboratuvarlarda defalarca incelenen kalıntı, bilim insanları için adeta yapışkan bir bulmacaya dönüşmüştü.

Önceki analizler, maddenin sadece mum ve reçine gibi yağlı maddeler içerdiğini ortaya koymuş ancak gerçek kimliğini belirleyememişti.

MODERN TEKNOLOJİ GİZEMİ ÇÖZDÜ: KALINTI ASLINDA BAL

Oxfordlu araştırmacılar, kütle spektrometrisi gibi modern teknikler kullanarak kalıntıyı yeniden analiz etti.

Sonuçlar, kalıntının moleküler yapısında şekerler, organik asitler ve arı sütü proteinleri tespit ederek, gizemli maddenin bir zamanlar orijinal petek formunda olan bal olduğunu kesin olarak ortaya koydu.