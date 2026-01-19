Video oyunları çocuklarda IQ ve bilişsel becerileri artırıyor

- ABD'de yapılan bir araştırma, düzenli video oyunu oynayan çocukların IQ ve bilişsel becerilerinde artış olduğunu gösterdi.
- Oyun oynayan çocukların özellikle zeka puanları, okuma, hafıza ve öz denetim becerilerinde belirgin iyileşmelere rastlandı.
- Televizyon ve sosyal medyanın aksine, video oyunlarının zihinsel gelişimde pozitif bir etkisi olduğu tespit edildi.
Video oyunlarının çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen yeni bir bilimsel çalışma, ebeveynleri şaşırtacak sonuçlar verdi.
Yaklaşık 10 bin çocukla başlayan ve iki yıl boyunca süren araştırmada, oyun oynayan çocukların bilişsel gelişimlerinin daha hızlı olduğu tespit edildi.
IQ SEVİYESİNDE 2,5 PUANLIK YÜKSELİŞ VAR
Araştırma sonuçlarına göre, video oyunlarına ortalamadan daha fazla zaman ayıran çocukların IQ seviyelerinde iki yıl içinde yaklaşık 2,5 puanlık bir artış gözlendi.
Bu çocukların sadece zeka puanlarında değil; okuma, hafıza, esnek düşünme ve öz denetim becerilerinde de belirgin iyileşmeler kaydedildi.
Günde üç saat veya daha fazla oyun oynayan çocukların, hiç oynamayan akranlarına kıyasla dürtü kontrolü ve çalışma belleği görevlerinde daha üstün performans sergilediği belirlendi.
Yapılan beyin taramaları, oyuncu çocukların beyinlerinin zorlu zihinsel mücadeleler sırasında çok daha verimli çalıştığını kanıtladı.
TELEVİZYON VE SOSYAL MEDYADAN DAHA YARARLI
Nörobilimci Torkel Klingberg, elde edilen verilerin oyun oynamanın çocuk zekasına gerçek bir ivme kazandırdığını gösterdiğini belirtti.
Çalışma ayrıca televizyon ve sosyal medyanın bilişsel becerilere kayda değer bir katkısı olmadığını ortaya koyarken, video oyunlarının zihinsel gelişimde pozitif bir ayrışma yarattığını doğruladı.