Türk savunma sanayii DIMDEX 2026’da güç gösterisi yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Katar’ın başkenti Doha’da bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2026), dünyanın dört bir yanından üst düzey askeri ve resmi delegasyonları ağırlıyor. Türkiye, fuara Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği'nin desteğiyle 47 firma ile katılım sağladı.

İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLER İLGİ GÖRÜYOR

Fuarda Türk savunma sanayisinin ürettiği insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah ve mühimmat sistemleri, elektronik harp çözümleri, simülatörler ile lojistik destek ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Türk firmaları, ileri teknolojik kabiliyetlerini tanıtarak uluslararası iş birliği olanaklarını değerlendiriyor.

YEN İŞ BİRLİKLERİ İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

DIMDEX 2026 süresince Türk firmalar ile diğer ülkelerden katılımcılar arasında yeni projelere yönelik iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Türk resmi heyeti, ev sahibi Katar’ın yetkilileri ve fuara katılan diğer ülke delegasyonlarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyor.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, fuar alanındaki stantları ziyaret ederek firmalardan bilgi aldı.

DENİZ SAVUNMASINDA KÜRESEL BULUŞMA NOKTASI

Bugün başlayan ve 4 gün sürecek DIMDEX 2026, küresel deniz savunma ve güvenlik sektörünün önde gelen karar vericilerini bir araya getiriyor. Etkinlik kapsamında en son askeri teknolojiler sergilenirken, uzmanların katıldığı panel ve konferanslarda denizcilik ekosistemini etkileyen stratejik trendler ele alınıyor.

SİBER GÜVENLİK VE YAPAY ZEKA DA GÜNDEMDE

Bölgenin kendi alanındaki tek savunma ve denizcilik fuarı olma özelliği taşıyan DIMDEX’te, deniz sistemlerinin yanı sıra kara ve hava savunma unsurları, siber güvenlik çözümleri ve yapay zeka tabanlı teknolojiler de ziyaretçilere tanıtılıyor.