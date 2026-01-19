SpaceX'in Falcon roketleri son fırlatmayla 600. görevi tamamladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzay taşımacılığı devi SpaceX, alçak Dünya yörüngesine uydu gönderdiği son göreviyle birlikte tarihi bir sayıya ulaştı.

Şirket, 16 Ocak'ta Kaliforniya'dan ateşlediği roketle toplamda 600. Falcon fırlatmasını gerçekleştirmiş oldu.

UZAY GÖREVLERİ RUTİN HALE GELDİ

2010 yılında başlayan bu operasyonel süreç, gelinen noktada SpaceX için ofiste geçirilen sıradan bir gün kadar rutin hale geldi.

Şirket, sık ve güvenilir fırlatma yeteneğiyle uzay endüstrisindeki oyunun kurallarını değiştirmeyi başardı.

İLKLERİN VE REKORLARIN TARİHÇESİ

SpaceX bu süreçte, 2015 yılında yörünge sınıfı bir roketi ilk kez dikey olarak indirerek başladığı rekorlar serisini sürdürdü.

Şirket, 2018'de Falcon Heavy ile derin uzaya bir Tesla Roadster fırlatmış, 2020'de ise Demo-2 göreviyle ISS'ye astronot gönderen ilk özel şirket olmuştu.

Yeniden kullanılabilir roket teknolojisi ve istikrarlı insanlı görevleri, şirketi günümüz uzay keşif çalışmalarının en büyük parçası haline getirdi.

SpaceX, sağladığı bu sürdürülebilir erişim imkanıyla modern uzay çağının öncüsü konumunda bulunuyor.