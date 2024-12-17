2 Xiaomi modeli daha HyperOS 2 güncellemesine kavuştu

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Xiaomi, HyperOS 2 güncellemesini Redmi Note 13 Pro 5G ve POCO X6 modelleri için yayınladı.

Android 15 tabanlı bu güncelleme, performans iyileştirmeleri, yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü ve yeni özellikler sunuyor.

HYPEROS 2'DEKİ YENİLİKLER

Gelişmiş Performans: Daha akıcı bir deneyim için optimize edilmiş hız ve tepki süresi.

Yeniden Tasarlanan Kullanıcı Arayüzü: Daha modern ve şık bir tasarım.

Yeni Özellikler: Kullanıcı deneyimini zenginleştiren yeni araçlar ve yardımcı programlar.

Gelişmiş Güvenlik: En son güvenlik yamalarıyla daha güvenli bir kullanım.

Optimize Edilmiş Uygulama Performansı: Uygulamaların daha hızlı ve sorunsuz çalışması.

Geliştirilmiş Uyumluluk: En yeni uygulamalar ve hizmetlerle uyumluluk.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR

Kullanıcılar, Ayarlar > Telefon Hakkında > Sistem Güncellemeleri adımlarını izleyerek OS2.0.2.0.VNREUXM sürümünü kontrol edebilir ve güncellemeyi indirebilirler.

Alternatif olarak, HyperOS Downloader uygulaması üzerinden erken erişim için güncellemeyi indirebilirsiniz.

KÜRESEL ÇAPTA YAYINLANACAK

Güncelleme şu anda Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) bölgesinde mevcut, ancak önümüzdeki haftalarda küresel çapta yayınlanması bekleniyor.