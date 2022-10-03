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200 MP kameralı Xiaomi 12T serisinin Avrupa fiyatları belli oldu

200 MP kameralı Xiaomi 12T serisinin Avrupa fiyatları belli oldu

Xiaomi, çok yakında Xiaomi 12T serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Şirketin CEO'su, telefonun 200 MP kamera ile geleceğini doğruladı. Şimdi de telefonların Avrupa fiyatları ortaya çıktı.