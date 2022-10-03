- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- 200 MP kameralı Xiaomi 12T serisinin Avrupa fiyatları belli oldu
200 MP kameralı Xiaomi 12T serisinin Avrupa fiyatları belli oldu
Xiaomi, çok yakında Xiaomi 12T serisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Şirketin CEO'su, telefonun 200 MP kamera ile geleceğini doğruladı. Şimdi de telefonların Avrupa fiyatları ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 03.10.2022 - 13:06
- Güncelleme : 03.10.2022 - 13:25
Samsung, geçtiğimiz yıl eylül ayında ISOCELL HP1 isimli 200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıtmıştı.
Samsung ISOCELL HP1 görüntü sensörüne sahip ilk akıllı telefon, Lenovo'nun yan kuruluşu Motorola tarafından piyasaya sürüldü. Gelecek yılın başlarında tanıtılacak Samsung Galaxy S23 Ultra'nın da aynı sensöre sahip olacağı belirtiliyor.
Xiaomi 12T serisi de 200 MP kamera ile geliyor
Xiaomi CEO'su Lei Jun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Xiaomi Mi 12T serisinin 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağını duyurmuştu.
Xiaomi 12T Avrupa fiyatları
Xiaomi 12T modellerinin, 4 Ekim'de düzenlenecek etkinlik sırasında tanıtılması bekleniyor. Çinli teknoloji devinin Xiaomi 12T ve Pro versiyonu olmak üzere en az iki model duyurması bekleniyor.
Öte yandan, telefonların sızdırılan Avrupa fiyatları şu şekilde:
- Xiaomi 12T (8GB RAM / 128 GB depolama) - 580 euro
- Xiaomi 12T (8GB RAM / 256 GB depolama) - 630 euro
- Xiaomi 12T Pro (8GB RAM / 256 GB depolama) - 770 euro
- Xiaomi 12T Pro (12GB RAM / 256 GB depolama) - 800 euro