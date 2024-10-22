200MP kameralı Galaxy Z Fold Special Edition tanıtıldı

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Katlanabilir telefon pazarında Çinli markaların yükselişiyle rekabet kızışırken Samsung, Galaxy Z Fold Special Edition ile iddiasını ortaya koyuyor. B

Bu özel sürüm, Samsung'un teknolojik yeteneklerini ve inovasyon gücünü sergileyen bir vitrin niteliğinde.

İNCE VE HAFİF TASARIM

Galaxy Z Fold Special Edition, Samsung'un bugüne kadar ürettiği en ince ve en hafif katlanabilir telefon olma özelliğini taşıyor.

Katlandığında sadece 10.6 mm, açıldığında ise 4.9 mm inceliğinde olan cihaz, 236 gram ağırlığıyla Galaxy Z Fold 6'dan 3 gram daha hafif.

8 inçlik Dinamik AMOLED 2x Infinity Flex Ekran, QXGA+ çözünürlük ve HDR10+ desteğiyle etkileyici bir görüntü deneyimi sunuyor.

21:9 en boy oranına sahip 6.5 inçlik kapak ekranı ise telefonu kapalıyken normal bir akıllı telefon gibi kullanma imkanı veriyor.

GÜÇLÜ KAMERA SİSTEMİ

Samsung, bu özel sürümde kamera sistemini de yeniledi. 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırmalı 10 MP telefoto kamera, Galaxy S24 Ultra'daki kamera kurulumuna benzer bir yapı sunuyor.

Cihazda ayrıca 10 MP dış ve 4 MP iç olmak üzere iki adet selfie kamerası bulunuyor.

Galaxy Z Fold Special Edition, Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile geliyor.

Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 arayüzüyle çalışan telefon, 7 büyük Android işletim sistemi güncellemesi alacak.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

Galaxy Z Fold Özel Sürümü, şimdilik sadece Güney Kore'de satışa sunulacak. Daha sonra Samsung W25 adıyla Çin'de de piyasaya sürülecek. Samsung, cihazın diğer pazarlarda satılıp satılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

TÜM ÖZELLİKLER

Ana ekran: 8 inç, QXGA+, 20:18, Dynamic AMOLED 2x Infinity Flex

Kapak ekranı: 6.5 inç, 21:9, Dynamic AMOLED 2x

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 “For Galaxy”

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Kamera: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP telefoto (3x optik zoom)

Ön kamera: 4MP (iç), 10MP (dış)

Batarya: 4.400 mAh, 25W hızlı kablolu şarj, 15W hızlı kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj

Bağlantı: Bluetooth 5.3, WiFi 7, NFC, 5G, GPS, USB 3.2 Type-C

İşletim sistemi: Android 14, One UI 6.1.1