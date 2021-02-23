2020'nin sonunda en çok akıllı telefon satan markalar

2020'nin sonunda en çok akıllı telefon satan markalar

Araştırma şirketi Gartner, 2020'nin son çeyreğine ait araştırma sonuçları yayınlandı. İşte açıklanan verilere göre, geçtiğimiz yılın son üç ayında en çok telefon satan üreticiler...

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçen 2020 yılında, birçok akıllı telefon üreticisi çeşitli tedarik problemleri yaşamıştı. Hatta Apple, salgın nedeniyle yeni iPhone'ları bir ay gecikmeli olarak satışa çıkardı.

2020'nin son çeyreğinde ise salgının getirdiği tedarik sorunları yavaş yavaş ortadan kalktı ve üreticiler kıyasıya bir yarışa girdi.

SON ÇEYREKTE LİDER APPLE

Araştırma şirketi Gartner, 2020'nin son çeyreğine ait araştırma sonuçları yayınlandı. Açıklanan verilere göre Apple, 2020'nin dördüncü çeyreğinde, dünyanın en büyük akıllı telefon tedarikçisi oldu. Böylelikle Apple, 2016 yılından bu yana ilk defa bir çeyrekte liderliği ele geçirdi.

Gartner'ın verilerine göre 2020 yılının son çeyreğinde Apple 80 milyon yeni iPhone sattı. Analistler, insanların 5G desteği ve geliştirilmiş kamera için iPhone satın aldığını söylüyor.

SAMSUNG İKİNCİ OLDU

Samsung ise 62 milyon adet akıllı telefon satışıyla listenin ikinci sırasında yer aldı. Güney Koreli şirket, 2019'un aynı dönemine göre 8 milyon daha az telefon sattı.

Üçüncü sırada, 2019'un son çeyreğine göre 11 milyon adet daha fazla telefon satan Çinli üretici Xiaomi yer alıyor. Şirket, bu dönemde 43 milyondan fazla satış yaparak yerini sağlamlaştırdı.

34 milyon satışla bir başka Çinli üretici Oppo dördüncü sırada yer alırken, son dönemlerde kan kaybetmeye devam eden Huawei, yine 34 milyonluk satışla beşinci sırada kendine yer buldu.

Koronavirüsün etkili olduğu 2020 yılı boyunca, akıllı telefon satışları yüzde 12,5 düşüş gösterdi. En büyük beş akıllı telefon üreticisinden Apple ve Xiaomi ise satışları düşmeyen iki marka olarak kayıtlara geçti.