2021'in en çok satan 5 akıllı telefonu

2021'in en çok satan 5 akıllı telefonu

International Data Corporation (IDC), 2021'in ilk 9 ayında en çok satan 5 akıllı telefon modelini açıkladı.

Uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketi International Data Corporation (IDC), 2021'in ilk üç çeyreğinde dünya genelinde en çok satan akıllı telefonları paylaştı.

IDC Başkan Yardımcısı Francisco Jeronimo tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu yılın ilk 9 ayında en çok satan akıllı telefon iPhone 12 oldu.

En çok satan ikinci akıllı telefon ise Samsung'a ait. Batarya kapasitesi ve fiyat etiketiyle orta segment seviyesinde olan Galaxy A12, listenin ikinci sırasında karşımıza çıkıyor.

İLK 5'TE 4 iPHONE MODELİ VAR

Dünyanın en çok satan akıllı telefonları sıralaması iPhone 11, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 Pro olarak devam ediyor.

Android rakiplerine göre oldukça pahalı olmalarına rağmen, ilk 5'te 4 iPhone modelinin yer alması dikkat çekiyor.