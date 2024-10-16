2024'te en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

Haber Merkezi

International Data Corporation (IDC) tarafından yayınlanan son verilere göre, dünya genelindeki akıllı telefon sevkiyatları 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 4 artarak 316,1 milyon adede ulaştı.

Bu, pazarın üst üste beşinci çeyrekte büyüme kaydettiğini gösteriyor. Küresel ekonomik zorluklara rağmen, akıllı telefon pazarı canlılığını koruyor ve büyümeye devam ediyor.

ÇİNLİ MARKALAR YÜKSELİŞTE

IDC'nin raporuna göre, bu büyümede Çinli akıllı telefon üreticilerinin güçlü performansı önemli bir rol oynadı.

Özellikle vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo ve Huawei gibi markalar, pazarın büyümesine öncülük etti.

Bu markalar, gelişmekte olan pazarlardaki döviz kurlarından faydalanarak ve rekabetçi fiyat politikalarıyla büyüme sağladı.

Apple da üçüncü çeyrekte güçlü bir büyüme kaydetti. Eski iPhone modellerine olan talebin yanı sıra, iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesi de bu büyümeye katkıda bulundu.

Apple'ın yeni yapay zeka destekli telefon modelleri, kullanıcıları eski cihazlarını yenilemeye teşvik ediyor ve bu trendin yıl sonunda da devam etmesi bekleniyor.

ZİRVEDE SAMSUNG VAR

Samsung, üçüncü çeyrekte toplam sevkiyatlarda düşüş yaşamasına rağmen, amiral gemisi segmentindeki liderliğini korumayı başardı.

Yeni Galaxy AI özellikli cihazlar ve katlanabilir modeller, Samsung'un amiral gemisi segmentinde daha iyi bir performans sergilemesine yardımcı oldu.

3. çeyrekte en çok akıllı telefon satan markalar şu şekilde:

Samsung - 57.8 milyon

Apple- 56.0 milyon

Xiaomi - 42.8 milyon

OPPO - 28.8 milyon

vivo - 27.0 milyon

Diğer - 103.7 milyon