2024'ün en iyi hoparlörlere sahip telefonları

Haber Merkezi

Günümüzde akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Müzik dinlemek, video izlemek, oyun oynamak ve hatta telefon görüşmeleri yapmak için telefonlarımızı kullanıyoruz.

Bu nedenle, iyi bir hoparlör sistemine sahip bir telefon seçmek oldukça önemli. Peki, hangi telefonlar en iyi hoparlörlere sahip? Bu sorunun cevabını bulmak için, 2024'ün en iyi hoparlörlere sahip telefonlarını yakından inceledik.

EN İYİ HOPARLÖRE SAHİP TELEFONLAR

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6, harika ses veren hoparlörlere sahip. Geleneksel telefonlara göre daha fazla ses sağlayan bu hoparlörler, geniş bir ses sahnesi ve iyi bir ses seviyesi sunuyor. Ayrıca, yüksek ses seviyelerinde bile bozulma olmadan net bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

Apple iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max, en yeni iPhone modeli olarak, en yüksek ses seviyesinde bile iyi kontrol edilen baslar ve düşük bozulmalarla temiz ve dengeli bir ses sunuyor.

Özellikle düşük frekanslarda iyi performans gösteren hoparlörler, diğer telefonlardaki kadar bulanık veya düz ses vermiyor.

Asus ROG Phone 9 Pro

Oyun telefonlarıyla ünlü Asus'un ROG Phone 9 Pro modeli, etkileyici bir ses kalitesi sunuyor.

Gürültülü ve geniş hoparlörler, oyun oynamak, müzik dinlemek ve video izlemek için ideal. Ancak, alt orta seslerde biraz fazla "karanlık" bir tepkiye sahip olabilir.

Google Pixel 9 Pro XL

Google'ın Pixel 9 Pro XL modeli, serinin en iyi hoparlörlerine sahip. Net baslar ve iyi tanımlanmış orta sesler, akıllı telefon hoparlörleri için oldukça etkileyici.

Daha küçük Pixel modellerine kıyasla daha fazla güç sunan Pixel 9 Pro XL, müzik dinlemek için iyi bir seçenek.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra, güçlü hoparlörlere sahip. Daha önceki modellerde düz gelen baslar, Galaxy S24 Ultra'da daha fazla tanımlama ile sunuluyor. Genel olarak dengeli bir ses sunan hoparlörler, yüksek frekanslarda biraz sert olabilir.

Yakın zamanda yapılan bir ankete göre, insanların yaklaşık yüzde 80'i telefon hoparlör kalitesinin önemli olduğunu düşünüyor.

İnsanların sadece yüzde 15'i mevcut hoparlörlerden memnun olduğunu belirtirken, yüzde 5'i ise hoparlör kalitesinin onlar için önemli olmadığını söyledi.

Bu sonuçlar, telefon üreticilerinin hoparlörlere ve ses kalitesine daha fazla önem vermesi gerektiğini gösteriyor.