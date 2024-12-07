2024'ün en iyi şarj ömrüne sahip akıllı telefonları

Akıllı telefon pazarı her geçen gün genişlerken, kullanıcılar için doğru cihazı seçmek zorlaşıyor.
Pil ömrü, özellikle yoğun kullanıcılar için en önemli kriterlerden biri. 2024 yılında öne çıkan uzun pil ömürlü telefonları sizler için derledik.
OPPO FIND X7 ULTRA ZİRVEDE
DxOMark'ın pil performansı testlerine göre, OPPO Find X7 Ultra, 160 puanla zirvede yer alıyor.
5.000 mAh bataryası ve optimize edilmiş donanımıyla Find X7 Ultra, uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.
HONOR MODELLERİ DE İDDİALI
Honor Magic 6 Pro, 157 puanla Find X7 Ultra'yı takip ediyor. Honor Magic 6 Lite ve Honor X9b ise 156 puanla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.
5.800 mAh bataryalarıyla bu modeller, yoğun kullanımda bile uzun süre dayanabiliyor.
Honor Magic5 Lite 5G, Honor X7b ve OPPO Find X6 Pro da 150 puanın üzerinde skor elde ederek pil ömrü konusunda başarılı sonuçlar elde etti.
EN İYİ PİL PERFORMANSI 10 AKILLI TELEFON
OPPO Find X7 Ultra - 160
Honor Magic 6 Pro - 157
Honor Magic 6 Lite - 156
Honor X9b - 156
Honor Magic5 Lite 5G - 152
Honor X7b - 151
OPPO Find X6 Pro - 151
Honor Magic6 Lite - 150
Honor X7a - 147
OPPO Reno12 Pro - 147
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış