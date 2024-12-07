2024'ün en iyi şarj ömrüne sahip akıllı telefonları

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Akıllı telefon pazarı her geçen gün genişlerken, kullanıcılar için doğru cihazı seçmek zorlaşıyor.

Pil ömrü, özellikle yoğun kullanıcılar için en önemli kriterlerden biri. 2024 yılında öne çıkan uzun pil ömürlü telefonları sizler için derledik.

OPPO FIND X7 ULTRA ZİRVEDE

DxOMark'ın pil performansı testlerine göre, OPPO Find X7 Ultra, 160 puanla zirvede yer alıyor.

5.000 mAh bataryası ve optimize edilmiş donanımıyla Find X7 Ultra, uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

HONOR MODELLERİ DE İDDİALI

Honor Magic 6 Pro, 157 puanla Find X7 Ultra'yı takip ediyor. Honor Magic 6 Lite ve Honor X9b ise 156 puanla üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor.

5.800 mAh bataryalarıyla bu modeller, yoğun kullanımda bile uzun süre dayanabiliyor.

Honor Magic5 Lite 5G, Honor X7b ve OPPO Find X6 Pro da 150 puanın üzerinde skor elde ederek pil ömrü konusunda başarılı sonuçlar elde etti.

EN İYİ PİL PERFORMANSI 10 AKILLI TELEFON

OPPO Find X7 Ultra - 160

Honor Magic 6 Pro - 157

Honor Magic 6 Lite - 156

Honor X9b - 156

Honor Magic5 Lite 5G - 152

Honor X7b - 151

OPPO Find X6 Pro - 151

Honor Magic6 Lite - 150

Honor X7a - 147

OPPO Reno12 Pro - 147