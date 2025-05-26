2025 Atlantik sezonu: Normalin üzerinde kasırga bekleniyor

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) başta olmak üzere ABD'li hava tahmincileri, 2025 Atlantik kasırga sezonunun normalin üzerinde bir aktiviteye sahne olmasını beklediklerini duyurdu.

1 Haziran'dan 30 Kasım'a kadar sürecek sezonda, 13 ila 19 fırtınaya isim verilmesi ve bu fırtınalardan 6 ila 10'unun kasırgaya dönüşmesi öngörülüyor.

Peki, bilim insanları aylar öncesinden bu tür tahminleri nasıl yapabiliyor ve bu yılki beklentileri neler tetikliyor?

MEVSİMSEL KASIRGA TAHMİNLERİ İKİ ANA İKLİM FAKTÖRÜNE DAYANIYOR

Sezon öncesi kasırga tahminleri büyük ölçüde iki büyük ölçekli iklim faktörüne dayanıyor: Birincisi, kasırgaların enerjilerini aldığı ve oluşup büyüdüğü bölgelerdeki deniz yüzeyi sıcaklığı.

Atlantik son yıllarda olduğu gibi alışılmadık derecede sıcak olduğunda, fırtınaların oluşması ve yoğunlaşması için daha fazla yakıt sağlıyor.

SEZON İLERLEDİKÇE DAHA KISA VADELİ ETKİLER TAHMİNLERİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Kasırga sezonu başladığında, tahminciler Sahra Çölü'nden kalkan ve kasırgaları bastırma eğiliminde olan toz bulutları gibi daha kısa vadeli etkilere dikkat etmeye başlıyor.

Ayrıca, Atlantik fırtınalarının çoğunun kökenini oluşturan Afrika doğu dalgaları ve tropiklerde hareket eden Madden-Julian Salınımı (MJO) gibi faktörler de izleniyor.

Karayipler'den Meksika Körfezi'ne akan Loop Akıntısı gibi derin sıcak su nehirleri de fırtınaların hızla yoğunlaşmasına neden olabildiği için dikkate alınıyor.

KASIRGA RİSKİ MEVSİM BOYUNCA DEVAM EDİYOR

Takvim yaprakları değiştikçe fırtınaların nerede oluşup karaya ulaşma olasılığının en yüksek olduğu yerler de değişiyor.

Yaz başında Meksika Körfezi daha aktifken, ağustos ve eylül aylarında Afrika kıyılarından gelen dalgalar ana kaynak haline geliyor.

Günün sonunda, kıyıda yaşayanların her zaman tedbirli olması ve kasırga sezonu uyarılarını dikkate alması gerekiyor. Tehlikeli bir sezon için sadece bir fırtına yeterli olabilir.