Samsung Galaxy A57 5G'nin özellikleri ortaya çıktı

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A57, Çin'in TENAA veri tabanında listelenerek tüm teknik detaylarını gözler önüne serdi.

SM-A5760 model numarasıyla görülen cihaz, lansman öncesinde tasarımından donanımına kadar birçok ipucu veriyor.

İNCELİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN TASARIM VE EKRAN

Listelenen bilgilere göre sadece 6,9 milimetre kalınlığında ve 182 gram ağırlığında olan telefon, segmentinin en ince modellerinden biri olmaya aday görünüyor.

Cihazda Full HD+ çözünürlük sunan 6,6 inçlik ekranın yanı sıra ekrana entegre parmak izi okuyucusu bulunuyor.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ

Gücünü muhtemelen Exynos 1680 yonga setinden alacak olan model, 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerinin yanında 256 GB depolama alanıyla geliyor.

Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkması beklenen telefonun, uzun vadeli yazılım güncelleme desteği sunması öngörülüyor.

GELİŞMİŞ KAMERA VE BATARYA KAPASİTESİ

Arka tarafta 50 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumuna 12 MP ön kamera eşlik ediyor.

Enerji tarafında ise 45W hızlı şarj desteğine sahip yaklaşık 5000 mAh kapasiteli bir batarya kullanıcılara sunuluyor.

SAMSUNG GALAXY A57 5G TANITIM TARİHİ

Sektör kaynakları, yeni modelin Samsung'un amiral gemisi S26 serisinden hemen önceki haftalarda tanıtılacağını tahmin ediyor.

Galaxy A57'nin, Galaxy A37 modeliyle birlikte şubat ayı civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.