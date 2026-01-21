İnce telefon akımı sürüyor: Karşınızda Honor Magic8 Pro Air

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honor, akıllı telefon pazarındaki ince ve hafif model rekabetine Magic8 Pro Air ile iddialı bir giriş yaptı.

Cihaz, zarif tasarımının yanı sıra teknik özelliklerinden ödün vermemesiyle dikkat çekiyor.

EKRAN VE TASARIM DETAYLARI

Sadece 6,1 mm kalınlığında ve 155 gram ağırlığında olan telefon, tek elle kullanım kolaylığı sağlayan 6,31 inç LTPO AMOLED ekrana sahip.

Bu ekran 120 Hz yenileme hızı ve 6000 nit tepe parlaklık değeri sunarak üst düzey bir görüntüleme deneyimi vadediyor.

Gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemciden alan model, silikon-karbon teknolojili 5500 mAh kapasiteli büyük bir batarya barındırıyor.

Kullanıcılar bu bataryayı 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sayesinde hızlıca doldurabiliyor.

GELİŞMİŞ KAMERA ÖZELLİKLERİ

Cihazın arka tarafında 50 MP ana kamera, 3.2x optik zoom sunan 64 MP periskop telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı sensörden oluşan üçlü bir kurulum var.

Ayrıca ön tarafta selfieler için yüksek çözünürlüklü 50 MP’lik bir kamera yer alıyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile gelen telefon, 23 Ocak tarihinde Çin pazarında satışa sunulacak.

Dört farklı renk seçeneğiyle tüketicilere sunulan cihazın başlangıç fiyatı ise yaklaşık 717 dolar olarak belirlendi.