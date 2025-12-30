Bir QLED TV'nin ömrü ne kadar: İşte uzmanların cevabı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknolojik cihazların belirli bir kullanım ömrü bulunuyor ve televizyonlar da buna dahil.

Çoğu televizyon modeli ortalama olarak beş ila yedi yıl arasında veya 40 bin ila 60 bin saatlik bir kullanım süresi sunuyor.

QLED TEKNOLOJİSİ VE DAYANIKLILIK SÜRESİ

QLED televizyonlar, genellikle 7 ila 10 yıl arasında değişen ve hatta bu süreyi aşabilen bir dayanıklılık performansı sergiliyor.

Örneğin Samsung QLED modellerinin 70 bin ila 100 bin saatlik çalışma kapasitesiyle on yılı aşkın süre sorunsuz kullanılabildiği belirtiliyor.

Bu teknoloji, entegre arka aydınlatma sistemi sayesinde OLED panellerde görülen piksel bozulması ve ekran yanması gibi sorunlara karşı daha dirençli bir yapı sunuyor.

OLED televizyonlar ise alt piksellerin zamanla bozulması nedeniyle parlaklık kaybı yaşayarak nispeten daha kısa bir ömre sahip.

KULLANIM ÖMRÜNÜ UZATMANIN YOLLARI

Televizyonunuzun ömrünü uzatmak için cihazı kullanmadığınız zamanlarda kapatmak ve aşırı ısınmayı önlemek adına yeterli havalandırma alanı bırakmak büyük önem taşıyor.

Ayrıca ani voltaj dalgalanmalarına karşı bir akım korumalı priz veya kesintisiz güç kaynağı kullanmak elektronik arızaların önüne geçebilir.

Ekran parlaklığını ideal seviyede tutmak ve paneli düzenli olarak tozdan arındırmak da cihazın sağlığını koruyan faktörler arasında yer alıyor.

Her ne kadar QLED paneller ekran yanmasına karşı dirençli olsa da sabit görüntülerin uzun süre ekranda kalmamasına dikkat etmek uzmanlar tarafından önerilen iyi bir alışkanlık.