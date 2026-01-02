2025 yılında üretimi durdurulan 17 Apple ürünü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple için 2025 yılı, sadece yeni lansmanlarla değil, aynı zamanda mağaza raflarında yapılan köklü temizlikle de anılacak bir yıl oldu.

Şirket, Apple Intelligence destekli yeni nesil cihazlarına yer açmak amacıyla yıl boyunca popüler ürünlerine veda etti.

IPHONE MODELLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Akıllı telefon kategorisinde iPhone SE serisi sonlandırılarak yerine iPhone 16e modeli getirilirken, iPhone 14 ve 15 modelleri de tamamen raflardan kaldırıldı.

Eylül ayında iPhone 17 ve iPhone Air'in tanıtılmasıyla birlikte, Pro olmayan son büyük ekranlı seçenek iPhone 16 Plus ve önceki nesil 16 Pro serisi tarihe karıştı.

TABLET VE SAATLER YENİLENDİ

Tablet tarafında A14 çipli iPad 10 üretimden kalkarken, M2 işlemcili iPad Air şaşırtıcı derecede kısa bir sürenin ardından M3 versiyonuyla değiştirildi.

Apple Watch cephesinde ise Series 10 yerini Series 11'e bırakırken, 5G destekli Ultra 3'ün gelişiyle Ultra 2 modeli emekliye ayrıldı.

MAC BİLGİSAYARLARDA İŞLEMCİ GÜNCELLEMESİ

Mac ailesinde M4 çipli yeni MacBook Air modelleri eski versiyonların yerini alarak daha hızlı performans sunarken, Mac Studio serisi M4 Max ve M3 Ultra işlemcilerle güncellendi.

Ayrıca şirket, giriş seviyesi MacBook Pro modelini M5 çipiyle yenileyerek eski modele veda etti.

VISION PRO VE AKSESUARLAR

Giyilebilir teknolojide en dikkat çeken hamle, M5 işlemcili güncel sürümün gelmesiyle birinci nesil Apple Vision Pro'nun üretimden kaldırılması oldu.

Aksesuar tarafında ise kalp atış hızı sensörüne sahip AirPods Pro 3'ün piyasaya sürülmesiyle ikinci nesil kulaklıkların satışı durduruldu.