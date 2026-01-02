iPhone 17 alacaklar dikkat: Yeni bir sorun ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reddit ve MacRumors forumları başta olmak üzere çeşitli platformlarda bir araya gelen kullanıcılar, iPhone 17 Pro ve Pro Max cihazlarını şarj ederken hoparlörden gelen rahatsız edici sesleri rapor etmeye başladı.

"Eski bir radyo gibi" duyulduğu belirtilen bu cızırtı ve tıslama sesi, özellikle sessiz ortamlarda ve web sayfalarında gezinirken daha belirgin hale geliyor.

FARKLI ŞARJ YÖNTEMLERİNDE AYNI SORUN VAR

Sorundan etkilenen kullanıcılar, Apple'ın orijinal şarj adaptörleri de dahil olmak üzere her türlü kablolu bağlantıda bu gürültünün duyulduğunu belirtiyor.

MagSafe kablosuz şarj teknolojisi kullanıldığında ise statik gürültünün devam ettiği ancak kablolu şarja göre daha düşük seviyede olduğu ifade ediliyor.

APPLE MÜHENDİSLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Cihazlarını yenisiyle değiştiren kullanıcıların dahi aynı problemle karşılaşması, sorunun donanımsal veya yazılımsal kökenli genel bir hata olabileceğini düşündürüyor.

Apple destek ekibi konunun mühendislere iletildiğini ve çözüm üzerinde çalışıldığını belirtse de yayınlanan son iOS güncellemeleri henüz bu durumu düzeltmiş değil.