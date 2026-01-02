Samsung'un yapay zeka özellikleri internet olmadan çalışacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung, geçtiğimiz hafta dünyanın ilk 2nm yonga seti olan Exynos 2600'ü duyurarak mobil teknolojilerde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Galaxy S26 serisi ile birlikte 2026 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşması beklenen bu yeni işlemci, yapay zeka yetenekleriyle dikkat çekiyor.

YÜZDE 113 PERFORMANS ARTIŞI

Yeni çip, selefi Exynos 2500 modeline kıyasla yüzde 113 oranında performans iyileştirmesi sağladığı iddia edilen tamamen yeni bir NPU ile donatıldı.

Bu donanım güncellemesi, cihaz üzerinde gerçekleştirilen yapay zeka tabanlı görevlerde ciddi bir hız ve verimlilik artışı sunacak.

İNTERNETE İHTİYAÇ DUYMAYACAK

Koreli yapay zeka firması NotaAI ile iş birliğine giden Samsung, NetsPresso platformu sayesinde büyük yapay zeka modellerini doğrudan cihaz üzerinde çalıştıracak.

Bu teknoloji, modellerin boyutunu küçültürken doğruluktan ödün vermiyor ve mühendislerin internet erişimine gerek kalmadan karmaşık işlemleri cihaz içinde yapmasına olanak tanıyor.

İki şirket daha önce Exynos 2400 ve 2500 serilerinde de optimizasyon süreçlerini birlikte yürüterek Exynos AI Studio araç setini geliştirmişti.

Samsung'un donanım gücü ile NotaAI'nin yazılım uzmanlığının birleşimi, mobil cihazlardaki yapay zeka deneyimini kökten değiştirmeyi hedefliyor.