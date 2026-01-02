Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 4 modele daha geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xiaomi, işletim sistemi güncelleme desteği sona eren, ancak donanım gücünü koruyan cihazları için önemli bir adım atarak HyperOS 3 dağıtımına başladı.

Android 15 tabanına sahip bu yeni sürüm, şu an için Redmi K60, K60 Pro, Xiaomi Pad 6 Pro ve Pad 6 Pro Max gibi seçili modellerde Mi Pilot kullanıcılarının erişimine açılmış durumda.

ÇİN PAZARINDA TEST EDİLİYOR

Yayınlanan güncelleme şimdilik sadece Çin'deki modellere özel olsa da Redmi K serisinin global pazarda Poco markasıyla yer alması, güncellemenin küresel çapta yayılacağına işaret ediyor.

Henüz test aşamasında olan sürümün, pilot kullanıcı geri bildirimlerinin ardından daha geniş bir kitleye sunulması planlanıyor.

YENİ ÖZELLİKLER VE 100'DEN FAZLA İYİLEŞTİRME

Android 15 tabanlı HyperOS 3, animasyonlar, yeniden tasarlanmış ana ekran simgeleri ve geliştirilmiş bulanıklık efektleri dahil olmak üzere sistem genelinde 100'den fazla iyileştirme sunuyor.

Android 16 sürümündeki bazı gelişmiş güvenlik özellikleri bu pakette yer almasa da popüler "HyperIsland" özelliği ve performans optimizasyonları kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Gelişmiş çoklu görev yetenekleri ve ekosistemler arası sorunsuz entegrasyon sağlayan bu yazılım, cihazların kullanım ömrünü uzatacak.