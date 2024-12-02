2025'in başlarında 3 yeni Nothing modeli piyasaya sürülecek

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Yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken Nothing, 2025 yılında da yeni telefonlarla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Şirket, CMF alt markasıyla birlikte şu ana kadar beş akıllı telefon piyasaya sürdü. Şimdi ise Nothing, üç yeni telefon modeli üzerinde çalışıyor.

Sızıntı uzmanı Yogesh Brar'a göre, bu yeni telefonlar 2025'in ilk yarısında tanıtılacak.

YENİ TELEFONLAR NELER SUNACAK

Yeni modeller arasında en çok bekleneni Nothing Phone (3). Nothing Phone (3), Snapdragon 7s Gen 3 yonga setiyle gelecek.

Bu yonga seti, telefona güçlü bir performans sağlayacak. Ayrıca Nothing Phone (3)'ün 8 GB RAM ve Android 15 işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Nothing Phone (3), Geekbench'te de görüntülendi. Telefon, tek çekirdek testinde 1.149 puan, çok çekirdek testinde ise 2.813 puan aldı. Bu sonuçlar, Nothing Phone (3)'ün performans konusunda iddialı olduğunu gösteriyor.

Nothing'in son telefonu Nothing Phone (2a) Plus, şık tasarımı ve akıcı kullanıcı deneyimiyle beğeni toplamıştı.

Nothing Phone (2a) Plus, karanlıkta parlayan özel bir Community Edition ile de satışa sunulmuştu. Bu özel sürüm, ilk satışında sadece 15 dakikada tükenmişti.

Nothing, 2025 telefon planlarının çoğunu henüz açıklamadı. Ancak Nothing Phone (3)'ün potansiyel özellikleri ve Geekbench sonuçları, beklentileri yükseltti. Nothing hayranları, yeni modeller hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyor.