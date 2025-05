2025'in en güçlü Güneş patlaması: Radyo kesintileri başladı

Haber Merkezi

Güneş'teki AR4087 lekesi bölgesinde, 2025 yılının şimdiye kadarki en güçlüsü olan X sınıfı bir Güneş parlaması meydana geldi.

Bu güçlü patlama, 14 Mayıs günü zirveye ulaşarak Dünya'nın çeşitli bölgelerinde, özellikle Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da ciddi radyo kesintilerine neden oldu.

GÜNEŞ PATLAMASI X2.7 ŞİDDETİNDE KAYDEDİLDİ

Güneş patlamaları güçlerine göre A, B, C, M ve X olmak üzere beş sınıfa ayrılırken, her sınıf enerjide on kat artışı ifade ediyor.

NOAA Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi'ne (SWPC) göre, son yaşanan bu X sınıfı patlama X2.7 olarak kaydedildi ve bu da onu en güçlü kategorinin alt ucuna yerleştiriyor.

PATLAMA YÜKSEK FREKANSLI RADYO İLETİŞİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Bu güçlü Güneş patlaması, ışık hızında bir X-ışını ve aşırı ultraviyole radyasyon akımını Dünya'ya göndererek üst atmosferin iyonlaşmasına neden oldu.

Bunun sonucunda yüksek frekanslı radyo sinyalleri bozuldu ve etkilenen bölgelerdeki bazı telsiz operatörleri iletişimlerinde kesintiler yaşadı.

Güneş patlamasına, güneş plazması ve manyetik alanlardan oluşan devasa bulutlar olan bir koronal kütle atımının (CME) da eşlik etmiş olma ihtimali bulunuyor.

Ancak, AR4087 güneş lekesi bölgesinin hala Güneş'in kıyısına yakın olması nedeniyle, Dünya'nın şimdilik olası bir CME çarpışmasından güvende olduğu belirtiliyor.